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Eğitim Sınav sırasında maske takmak zorunlu mu? LGS’de maske takmak şart mı?
Eğitim

Sınav sırasında maske takmak zorunlu mu? LGS’de maske takmak şart mı?

Sınav esnasında maske takılmayabilir mi? 8.sınıf öğrencileri hayallerindeki liseye yerleşebilmek için 6 Haziran Pazar günü 155 dakikalık sınavda ter dökecek. Öğrenciler sınav esnasında maske takmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki, sınavda maske takmak zorunlu mu? LGS’de maske zorunluluğu var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 11:18:00 -
Sınav sırasında maske takmak zorunlu mu? LGS’de maske takmak şart mı?

Sınavda maske zorunlu mu? Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza maske zorunluluğu girdi. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de öğrenciler pandemi şartlarında LGS’ye girecek. Bu sebeple öğrenciler sınav esnasında maskenin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Sınava girerken maske zorunlu mu?

Sınav sırasında maske takmak zorunlu mu? LGS’de maske takmak şart mı?

Geçtiğimiz günlerde pek çok öğrencinin merak ettiği ‘Maske takmak zorunlu mu?’ sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan cevap gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir paylaşım yaparak bu soruya açıklık getirdi. Bakan Selçuk’un paylaşımında, “Okul bahçesi ve koridorlarda maske takmak zorunludur. Ancak sınava gireceğiniz salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isterseniz sınav esnasından maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak” ifadeleri yer aldı.

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Eğitim

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