Sınav kaygısına nefes egzersizi

Sınav öncesi ailelerin yaklaşımına dikkat çeken ve öğrencilere tavsiye veren Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey,sınav kaygısı yaşayan kişilerde nefes egzersizlerinin faydalı olabildiğini aktardı.

Medical Park Elazığ Hastanesi Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olanlar için kaygılarını yenmenin yolları ile ilgili bilgiler verdi.

Sınav kaygısının normal bilginin kullanılmasına engel olan aşırı heyecan ve kaygı durumu olarak tanımlanabildiğine değinenDoç. Dr. Hakan Balıbey," Sınav kaygısı aslında kaygı bozuklukları dediğimiz ana başlık altında topladığımızözel bir durumdur. Sınav heyecanı bildiklerimizi ortaya dökmeye engel olan ders çalışma ve sınav başarısını engelleyen bir durumdur. Başarısızlık korkusu, çalışmaya karşı isteksizlik, tedirginlik, endişe, sıkıntı, titreme, mide bulantısı, ağız kuruluğu, çarpıntı ve terleme, iç sıkıntısı, gerginlik, rahat olamama, konsantrasyon ve anlamada güçlük, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme belirtileri ile karakterize olabilir. Değişik nedenler söz konusu olabilir. Ailenin yaklaşımı, kişinin sınava atfettiği önem ve yaptığı bazı düşünce hataları kaygılanmaya neden olabilmektedir. Sınav kaygısı, öğrencinin sınavda başarısız olma korkusunun strese yol açması sonucunda ortaya çıkan fiziksel belirtilerin eşlik ettiği kontrol edilemeyen ileri derece kaygı düzeyidir.Burada beyinde stres hormonu adrenalinin fazlaca salgılanmasıyla oluşan bilgilerini hatırlayamama, konsantre olamama söz konusudur.Sınav öncesi çalışma alışkanlıklarını ve sınava ilişkin tutumları gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanmaçalışması gerekir. Zaman iyi kullanılmalıdır. Beslenme ve uykuya dikkat edilmelidir. Rutin alışkanlıklarda değişikliğe gidilmemelidir. Sınava yönelik çalışmaları son güne geceye bırakmamak önemlidir. Uygun yöntemlerle kaygının azaltılmasını sağlamak gerekir.Sınav esnasında olumsuz otomatik düşüncelere karşı alternatif açıklamalar getirme, kontrolün kendisinde olduğunu hatırlatma, yanıtlayabileceği sorulardan başlama, kaygıyı azaltmaya yönelik hızlı gevşeme, dikkat artırma teknikleri, kontrollü nefes alıştırması gibi teknikler kullanmasınav esnasında yapılabilecek bazı çalışmalardır"dedi.

’Derin nefes alın, üçe kadar sayın daralınca bırakın"

Sınav kaygısı yaşayan kişilerde nefes egzersizinin faydalı olabileceğini ifade eden Balıbey, “Derin nefes alıp üçe kadar sayın daralınca nefesi bırakma tarzında egzersizler gevşemenize yardımcı olabilir. Zaten ilk sorulardan sonra bir rahatlama olacaktır.Danışanlarımıza bazı durumlarda psikoterapi veya ilaçla müdahale gerekebilmekte veoldukça başarılı sonuçlar ile yardımcı olabilmekteyiz. Ailelerin yaklaşımı çok önemli.Ailelerin yüksek başarı beklentilerinin olmasıyla tam tersi olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Sınav önemli bir aşama ancakher şey olarak değerlendirmemek gerekmekte. Öğrenci için önemli bir sınav, meslek edinecek ve hayatının yönünü belirleyecek. Ancak sınav için olmazsa olmaz dememek lazım. Yani bütün yumurtaları aynı sepete koymamalı. Telafisi olan hiçbir şeyden çekinmemek gerekiyor. Sınav başarısızlığı bizim yetersiz ve değersiz olduğumuzu göstermez sadece daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteren bir durum olarak algılanmalıdır. Aileler sonuç ne olursa olsun çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeliler"diye konuştu.