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Sınav kaygısına iyi gelecek 10 öneri

VM Medical Park Samsun Hastanesinden Psikolog Mustafa Güral, üniversite sınavı YKS öncesi öğrencilere ve ailelerine önerilerde bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
Sınav kaygısına iyi gelecek 10 öneri

VM Medical Park Samsun Hastanesinden Psikolog Mustafa Güral, üniversite sınavı YKS öncesi öğrencilere ve ailelerine önerilerde bulundu.


Psikolog Mustafa Güral önerilerini şöyle sıraladı:


“-Kaygınızı tanımlayın; hangi kaygı türünü yaşıyorsunuz?: Hazır değilsin o yüzden kaygılısın? (Bu sene yaşayacağın deneyim ile yeni seçimlere kendini hazırla) Hazırsın ancak yine buna rağmen kaygılısın? (Senin dışındaki faktörler seni etkiliyor, ailen, öğretmenler, diğerleri; onların gerçek düşüncelerini öğren, gerçekçi düşünceye ulaş) Hiç kaygı hissetmiyorsun? (Hedeflerini, değerlerini, motivasyonunu yeniden yapılandır).


- Başarının Tanımını Yapın: Başarı, sonuç değil sürecin kendisi ve deneyimlerinin ta kendisidir. Sayısal verilere ve sadece sonuca odaklanmayın, diğerleri ile kendi kişisel hikayenizi kıyaslamayın.


- Rutinleri Sürdürün: Davranışlarımız örüntüler şeklinde süregelir. Uykunuz geldiğinde uyuyun, yemek düzeninizi değiştirmeyin, alışkanlıklarını koruyun.


- Sınav yerine hayatınızı, değerlerinizi, yaşam amacınızı yeniden tanımlayın.


- Sorunları çözme becerilerini gözden geçirin, herhangi bir sorunu çözme tarzında başarılıysanız benzerlerinizi kullanmaya devam edeceksiniz.


- Sınava girmeden bir kaç gün önce pozitif sınav senaryosu hazırlayın. Her gün sınav saatinde bu senaryonun simülasyonunu zihninizde canlandırın. Kaygı düzeyini arttıran sorun, kriz ne varsa çözerek ilerleyin.


- Ailelere özel; çocuklarınız ile sınav öncesi konuşmanızı şimdiye kadar yapmadıysanız şu an yapılacak en iyi konuşma, kendisini koşulsuz şartsız kabul edip, sevdiğinizi ve değerli olduğunu söylemeniz olacaktır.


- Sınavın kendisini değil parçalarını ayrı ayrı değerlendirin. Her bir parçasına çözüm üretin.


- Sınav öncesinde mümkünse sınava hazırlananlarla değil, sınav dışı faaliyetlere yönelebileceğiniz kişilerle zaman geçirin.


- Bol bol nefes egzersizi yapın.”

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
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