Sınav kaygısı ile başa çıkmanın yolları

Sınav kaygısı ile başa çıkmak adına önerilerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Çalışma programınızı yaparken su¨re ve miktarının altından kalkamayacagˆınız kadar uzun ve agˆır olmamasına o¨zen go¨sterin. Telefonla gec¸irdigˆiniz su¨reye dikkat edin. Sosyal medyada ve felaket senaryolarında kaybolmayın” dedi.

Sınavların ve belirsizliklerin hemen hemen herkes ic¸in kaygı kaynagˆı olmasının normal bir durum olduğunu söyleyen Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım ‘sınav kaygısı’ hakkında bilgilendirmede bulundu. Belirsizliklerin çok daha yogˆun yas¸andıgˆı pandemi su¨recinde okulların kapandığını, işlenen konuların azaltıldığını, sınav tarihinin öne çekildiğini hatırlatan Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Sınav tarihinin öne çekilmesi bazı kişilerde hayal kırıklıgˆı, o¨fke, kaygı, endis¸e gibi pek c¸ok olumsuz duyguyu tetiklemesi oldukça normal ve anlaşılabilir bir durumdur. Gençler ve aileler kendilerini hem sınav nedeniyle hem de korona viru¨sünün bulas¸ riski nedeniyle tedirgin hissediyor. Ancak kaygımızı nasıl yo¨nettigˆimiz bas¸arı ic¸in o¨nemli belirleyicilerden birisidir” diye konuştu.

Uyku ve beslenmenize özen gösterin

Sınav kaygısı ile başa çıkmak adına önerilerde bulunan Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Aklınızdan asla c¸ıkartmamanız gereken ilk nokta; hepimizin aynı gemide olduğudur. Sınav ile ilgili alınan her karar dogˆru ya da yanlıs¸ hepinizi aynı anda etkiliyor. I·kinci olarak; degˆis¸ikliklerde esneyebilme yetenegˆi ruhsal ac¸ıdan sagˆlıklı olmak ic¸in c¸ok o¨nemli bir beceridir. Çalışma programınızı yaparken su¨re ve miktarının altından kalkamayacagˆınızı du¨s¸u¨ndu¨recek kadar uzun ve agˆır olmamasına o¨zen go¨sterin. Uyku hem kaygıyı yo¨netmek hem de dikkat becerileri ic¸in c¸ok o¨nemlidir. Uyku du¨zeninize dikkat edin. Beslenmenize o¨zen go¨sterin. As¸ırı karbonhidrat tu¨ketiminin yorgunluk hissini artırdıgˆını unutmayın. Telefonla gec¸irdigˆiniz su¨reye dikkat edin. Sosyal medyada ve felaket senaryolarında kaybolmayın” şeklinde konuştu.

Maske kullanımına alışın

Sınavda maske kullanımı konusuna da değinen Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, şunları söyledi:

“Sınav maskeli, dezenfektanlı, kolonyalı olacagˆına go¨re s¸imdiden alıs¸tırma yapmakta fayda var. Evde kendi kendinize uyguladıgˆınız sınavları mutlaka maskeli olarak yapın. Maskenin varlıgˆına, maskeyle nefes almaya alıs¸manız gereklidir. I·lk birkac¸ deneme zorlayıcı olacaktır. Bo¨yle anlarda saatlerce maske ve go¨zlu¨kle c¸alıs¸mak zorunda olan sagˆlık c¸alıs¸anlarını du¨s¸u¨nu¨n. Emin olun, ilk zamanlar onlar ic¸in de c¸ok yorucuydu bu durum, hala c¸ok hos¸ hissetmeseler de alıs¸tılar, sizlerin de alıs¸acagˆı gibi.”