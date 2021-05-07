Sınav iptali olacak mı? Yüz yüze lise ortaokul sınavları iptal mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere seslendi. Bakan Selçuk yapmış olduğu paylaşımda: “Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk'un bu paylaşımına kısa süre içinde yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

Lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" dedi. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.