Sınav çıkışı saldırıya uğradı! Adıyaman'da açık öğretim sınavından çıkan genç, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı.

Adıyaman'da sınav çıkışında darbedilen 19 yaşındaki genç yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adıyaman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Açıköğretim Lisesi Sınavı'na giren M.F.Ç. (19), sınav çıkışında kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler tarafından darbedilen M.F.Ç, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.