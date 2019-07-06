Sınav çıkışı saldırıya uğradı!
Adıyaman'da açık öğretim sınavından çıkan genç, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:17
Adıyaman'da sınav çıkışında darbedilen 19 yaşındaki genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Açıköğretim Lisesi Sınavı'na giren M.F.Ç. (19), sınav çıkışında kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı.
Şüpheliler tarafından darbedilen M.F.Ç, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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