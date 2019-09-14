Sinanoğlu, STK’larla işbirliği içerisinde çalışacağız Makamında Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini kabul eden Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, STK’ların önemine değinerek işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Makamında Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcilerini kabul eden Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, STK’ların önemine değinerek işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu’na ziyaretler devam ediyor. Cizre Kızılay Şubesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetimi, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ve yönetimi, Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman ve Cizrem Gazetesi ile Şırnak Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi İdris Mir, Kaymakam Davut Sinanoğlu’nu ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sinanoğlu, misafirlere teşekkür ederek ilçenin hak ettiği konuma gelmesi içinSTK’larla işbirliği içerisinde çalışacağını söyledi.

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