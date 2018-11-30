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Sinan Genim kimdir nerelidir?

Sinan Genim AK Parti Ataşehir belediye başkan adaylığı için ismi geçiyor. Türkiye Yüksek Teknik Öğretim Vakfı Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu’ndan 1969 yılında mezun olan Sinan Genim kimdir? Sinan Genim nereli ve kaç yaşında?

30 Kasım 2018 Cuma 19:26
Sinan Genim kimdir nerelidir?

Sinan Genim AK Parti Ataşehir belediye başkan adaylığı için ismi geçiyor. Türkiye Yüksek Teknik Öğretim Vakfı Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu’ndan 1969 yılında mezun olan Sinan Genim kimdir? Sinan Genim nereli ve kaç yaşında?

1945 yılında Kuzguncuk’ta doğdu. 1963 yılında Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. Kuzguncuk Kültür Derneği’nin kuruluş aşamasında bulundu, tiyatro çalıştı, liseden sonra bir dönem Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne devam etti ama ayrılığa dayanamayıp İstanbul’a döndü.

Mimarlık serüveni Türkiye Yüksek Teknik Öğretim Vakfı Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu’na girmesiyle başladı, 1969 yılında "mimar" olarak mezun oldu. Yakın çevresinden tanıdığı, Münevver ve Nurullah Berk’in kızı Renan ile [Berk] evlendi. Bu evlilikten 1969 yılında Gülter Esra, 1977 yılında ise Münevver Azra ismini verdikleri kızları oldu.

Mimarlık yaşamına öğrenciliğinde 1967 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Saraylar Dairesi’nde mimar olarak başlarken Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı gibi yapıların restorasyon proje ve uygulamalarında deneyimini arttırmakla kalmamış, 1971-1974 yılları arasında mezun olduğu Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda Mimarlık Tarihi ve Rölöve asistanlığı yaparken İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi [DMMA] Mimarlık Bölümü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek mimarlık eğitimini 1975 yılında tamamlayıp kısa dönem askerlik görevini yaptı.

 Bu arada Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un teşvikiyle 1974-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nde asistanlık yaptı ve Türk-İslâm Sanatı Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Oktay Aslanapa ile doktora çalışmasına başladı, 1980’de "Fethinden Lâle Devri’ne Kadar İstanbul’un İskânı, İskân Özellikleri ve Mesken Tipleri" konulu teziyle "Edebiyat Doktoru" [Ph. D.] ünvanını aldı

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:26
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