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Spor Sinan eski takımına geri dönüyor
Spor

Sinan eski takımına geri dönüyor

Fenerbahçe yönetiminin getirdiği transfer tekliflerini kabul etmeyen Sinan Gümüş, forma giyeceği yeni takımını kendisi buldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 11:04:00 -
Sinan eski takımına geri dönüyor

Fenerbahçe yönetiminin getirdiği transfer tekliflerini kabul etmeyen Sinan Gümüş, forma giyeceği yeni takımını kendisi buldu. 

Sinan Gümüş geçtiğimiz sezonun başında Emre Belözoğlu'nun transferi olarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. 28 yaşındaki forvet, Vitor Pereira geldiğinde yollar ayrılmak istemiş, ancak Fenerbahçe'de kalmak için diretmişti. Bu isteğinden dolayı da Başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Sarı-lacivertlilerin Efecan Karaca transfer girişiminde de Sinan yine Alanya'ya gönderilmek istenmiş, tecrübeli isim teklifi reddetmişti. 

28 yaşındaki hücum oyuncusuna Süper Lig'den teklif var. Daha önce formasını giydiği Fraport TAV Antalyaspor, Sinan Gümüş ile her konuda anlaştı.

Kırmızı beyazlılar, Sinan'ı bazı kriterlerin (belli bir maç sayısı ve başarı maddeleri) gerçekleşmesi halinde satın alma opsiyonu ile kadrosuna katacak. 

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