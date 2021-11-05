  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sinan Engin'in son hali korkuttu! Görenler şok oldu
Medya

Sinan Engin'in son hali korkuttu! Görenler şok oldu

Doğum gününü kutlayan spor yorumcusu Sinan Engin'in son halini görenler hayretler içerisinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:40:00 -
Sinan Engin'in son hali korkuttu! Görenler şok oldu

Spor yorumcusu Sinan Engin'in son hali sevenlerini korkuttu. Bir doğum günü organizasyonda zayıflamış halde görülen Sinan Engin'in görüntüsü olay oldu.

Karede, Sinan Engin'in zayıf hali dikkat çekti. Fotoğrafı gören hayranlardan "Sinan Engin'e ne olmuş?", "Sinan Engin hasta mı?", "Sinan Engin çok mu zayıflamış?" şeklinde sorular yöneltildi.

Oldukça zayıflamış görüntüsüyle dikkat çeken Sinan Engin', kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Aile" açıklamasını düştü. Engin'in sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UNICERA İstanbul kapılarını açtı
Ekonomi

UNICERA İstanbul kapılarını açtı

Alanında Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul) törenle açıldı...
Eyvah, o vitaminin fazlası saç döküyor!
Aktüel

Eyvah, o vitaminin fazlası saç döküyor!

Saç dökülmesi demir eksikliği, saç kuruluğu ve genetik yatkınlıklara bağlı ortaya çıkabiliyor. Saç dökülmesi günümüzde pek çok insanın probl..
Mülteci çocuk kuklası
Kadın - Aile

Mülteci çocuk kuklası "Emel" yolculuğunu tamamladı

Mülteci sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan çocuk kuklası Emel, 8 bin kilometrelik yolculuğunun son durağı olan Manchester’a ulaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay