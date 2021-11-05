Sinan Engin'in son hali korkuttu! Görenler şok oldu
Doğum gününü kutlayan spor yorumcusu Sinan Engin'in son halini görenler hayretler içerisinde kaldı.
Spor yorumcusu Sinan Engin'in son hali sevenlerini korkuttu. Bir doğum günü organizasyonda zayıflamış halde görülen Sinan Engin'in görüntüsü olay oldu.
Karede, Sinan Engin'in zayıf hali dikkat çekti. Fotoğrafı gören hayranlardan "Sinan Engin'e ne olmuş?", "Sinan Engin hasta mı?", "Sinan Engin çok mu zayıflamış?" şeklinde sorular yöneltildi.
Oldukça zayıflamış görüntüsüyle dikkat çeken Sinan Engin', kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Aile" açıklamasını düştü. Engin'in sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi verilmedi.