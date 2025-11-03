Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a sert tepki!

Sinan Engin, Beşiktaş'ın 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinin ardından Orkun Kökçü kararına itirazı sebebiyle kırmızı kartla oyun dışı kalan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

Süper Lig'in 11. haftasında sahne olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Müsabakanın 26. dakikasında 2-0 önde bulunan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün Fenerbahçeli Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası VAR müdahalesi ile kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakemin kırmızı kart kararına şiddetli itirazda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın da karşılaşmanın hakemi tarafından kırmızı kart gördü.

'SEN NASIL MAÇ SEYREDİYORSUN?'

Mücade sonrası AsistAnaliz kanalında açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Sinan Engin, "Sergen, sen nasıl maç seyrediyorsun oğlum? Pozisyonun kırmızı olduğunu görmüyor musun? Bu neyin itirazı? Net kırmızı kart! Hakemin kararına itiraz edip takımını yalnız bırakmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.

'SERGEN GÖREVİNE DEVAM ETMELİ'

Açıklamalarına devam eden Engin, "Yazık değil mi Beşiktaş'ın taraftarına ve başkanına? Taraftarın sabrı kalmadı. Bu takımı ayağa kaldıracak tek isim Sergen Yalçın'dır. O bırakmadığı sürece görevine devam etmeli" dedi.

'BEŞİKTAŞ ELİNDEKİ MAÇI VERDİ'

Derbiye ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Engin, Fenerbahçe'nin galibiyetinin tesadüf olduğunu dile getirerek, "Tedesco da hatalar yaptı. Fenerbahçe'nin acilen santrfor alması lazım, En-Nesyri ile bu iş yürümez. Fenerbahçe bugün tesadüfen kazandı. Beşiktaş elindeki maçı verdi, taraftar bıktı" dedi.