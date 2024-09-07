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Spor Sinan Engin o takım için bakın ne dedi! ‘2 yer 5 atar’
Spor

Sinan Engin o takım için bakın ne dedi! ‘2 yer 5 atar’

Yeniakit Publisher
2024-09-07 12:23:00 -
Sinan Engin o takım için bakın ne dedi! ‘2 yer 5 atar’

Yorumcu Sinan Engin, Galatasaray'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sinan Engin, Galatasaray'ın gündemine dair konuştu.

''GALATASARAY'A PİYANGO VURDU''

Galatasaray'a piyango vurduğunu aktaran Sinan Engin, "Bakın çok açık söyleyeceğim Galatasaray'a piyango vurdu. Osimhen'e Araplardan çok yüksek bir teklif geliyor ama kariyerini orada sürdürmek istemedi. Daha sonra Avrupa'da transfer tahtası kapandıktan sonra bir takım sorunlar yaşamış kulübünde diğer takımlara gidemediği için Galatasaray'da Cenk Ergün'le flörtleşmiş ve işi bitirmişler. Burada altın pay Cenk Ergün'ün. Osimhen çok kaliteli bir yıldız. Dünya çapınca bir oyuncu olduğu için bazı sorunları da var. Oynarsa patır patır atar." dedi.

''JELERT HEPSİNDEN KÖTÜ''

Sinan Engin, "Galatasaray, Kopenhag'dan Jelert diye bir sağ bek aldı. Dubois, Berkan Kutlu vs hepsinden kötü. Bu adama niye 10 milyon Euro verdiler aklım almadı. Bulunmaz hint kumaşı felan mı? Sara'ya 20 milyon Euro verdin değil mi? Orta saha olmuyorsa kanatta dene." ifadelerini kullandı.

''2 YİYECEK 5 ATACAKLAR''

Defansın oturmadığını ifade eden Sinan Engin, "Hakikaten Galatasaray kadrosuna anlam veremiyorum. Enteresan işler yapıyorlar. Birkaç bölgesi çok iyi, diğer bölgeler alternatifsiz kaldı. Maçlarda genelde 2 yiyecek, 5 atacaklar. Çünkü defans oturmadı, iyi değil. Hücumda da çok önemli silahları var." şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE VE GALATASARAY FIRSAT KOVALIYOR''

Üç büyüklerin transferi kapattığını ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fırsat kovaladığından bahseden Sinan Engin, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük ihtimalle transfer kapattılar. Ama Fenerbahçe bir sol bek, Galatasaray da yine fırsat kovalıyormuş." sözlerini sarf etti.

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