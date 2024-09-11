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Spor Sinan Engin Galatasaraylılar’ı üzdü! Icardi hakkında öyle bir şey söyledi ki...
Spor

Sinan Engin Galatasaraylılar’ı üzdü! Icardi hakkında öyle bir şey söyledi ki...

Yeniakit Publisher
2024-09-11 11:09:00 -
Sinan Engin Galatasaraylılar’ı üzdü! Icardi hakkında öyle bir şey söyledi ki...

Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahadan uzak kalması beklenen Mauro Icardi için Sinan Engin'den deprem etkisi oluşturacak sözler geldi.

Yaz transfer döneminde son günlere girilirken rakiplerine göre daha sessiz kalan Galatasaray bir anda bombayı patlattı.

Sarı-kırmızılılar 100 milyon Euro değeri ile dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Victor Osimhen’i kadrosuna kattı.

Osimhen, Icardi ve Batshuayi üçlüsü ile kimilerine göre Süper Lig’in en iyi forvet hattına sahip olan Galatasaray’da Icardi planları bozdu.

Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor’a karşı oynanan mücadelede sakatlanan Icardi acı içinde oyundan çıktı.

Daha sonra yapılan tetkikler sonrası arka adelesinde yırtık olduğu tespit edilen Mauro Icardi’nin en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi belirsizliği devam ederken Sinan Engin’den flaş bir iddia ortaya atıldı.

EN FAZLA 10 GOL ATAR

Mauro Icardi’nin bu sezon en fazla 10 gol atabileceğini söyleyen Sinan Engin, "Şimdi Galatasaray'ın forvet hattına bakalım, elde kim var? Icardi, Batshuayi ve Osimhen. Icardi zaten gitti Arjantin'de takılıyor. 2 ay sakatlık süresi var. 1 ay da kendine gelmesi derken 3 ay yok. Bu sezon çok verim beklemeyin. 10 golü geçmez” dedi.

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