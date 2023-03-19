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Spor Sinan Engin: Galatasaray'a operasyon çekildi
Spor

Sinan Engin: Galatasaray'a operasyon çekildi

Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'a operasyon çekildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 03:29:00 - 2023-03-19 03:45:25

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlamıştı.

Oğulcan Ülgün 90+3’te takımını 2-1 öne geçirerek, Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisine son vermişti.

"Konya'nın iki kırmızı kartı verilmedi"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'un iki kırmızı kartının verilmediğini belirterek şunları söylemişti:

"Bugün maç içerisinde iki tane de kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi. Leo Dubois'nın ayağına basılması... Diğeri Ahmet Oğuz'un arkadan Rashica'yı çekip düşürmesi... Buna benzer pozisyonlarda maç içerisinde çok fazla sarı kart gösterdi. Belki benim açımdan Zorbay Küçük'ün bugün maça etkisi açısından göstermediği iki tane kırmızı kartı söyleyebilirim"

"Galatasaray'a ufak bir operasyon çekilmiştir"

Beyaz TV'de maçla ilgili konuşan Sinan Engin Galatasaray'a bir operasyon çekildiğini belirterek şöyle söyledi:
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"Ahmet Oğuz oyundan atılsaydı, Galatasaray bu maçı kaybeder miydi? Muslera'nın pozisyonu olur muydu? Olmazdı. Ben diyorum ki, hafif hafif lige ayar verebilirler. Galatasaray'a ufak bir operasyon çekilmiştir. Hafif, hafif."

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