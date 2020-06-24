Sinan Çalışkanoğlu, büyük tepki çeken Güldür Güldür'den ayrılık kararı aldı
Geçtiğimiz günlerde Berkin Elvan'ın 5 yıl önce parkartını açan Güldür Güldür ekibi sosyal medyadan yeniden gündeme gelmiş ve büyük tepki çekmişti. Programda iki yıldır görev alan oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun ayrılık kararı verdiği belirtildi.
Halkın hür iradesiyle seçilen hükümeti devirmek için 2013 yılında ağaç bahanesiyle başlatılan Gezi Parkı kalkışmasında ölen Berkin Elvan, 5 yıl önce Güldür Güldür ekibi tarafından sahnede anılmıştı.
Yeniden gündem olmuştu
Sosyal medyada yeniden olan gündem Güldür Güldür Show ekibine, büyük tepki yağmıştı.
Ayrılık haberi geldi
Programda rol alan Sinan Çalışkanoğlu'nun ayrılık kararı verdiği belirtildi.
Çalışkanoğlu, ekibe 2018 yılının kasım ayında dahil olmuştu.