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Medya

Sinan Çalışkanoğlu, büyük tepki çeken Güldür Güldür'den ayrılık kararı aldı

Geçtiğimiz günlerde Berkin Elvan'ın 5 yıl önce parkartını açan Güldür Güldür ekibi sosyal medyadan yeniden gündeme gelmiş ve büyük tepki çekmişti. Programda iki yıldır görev alan oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun ayrılık kararı verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:45:00 -
Sinan Çalışkanoğlu, büyük tepki çeken Güldür Güldür'den ayrılık kararı aldı

Halkın hür iradesiyle seçilen hükümeti devirmek için 2013 yılında ağaç bahanesiyle başlatılan Gezi Parkı kalkışmasında ölen Berkin Elvan, 5 yıl önce Güldür Güldür ekibi tarafından sahnede anılmıştı.

Yeniden gündem olmuştu

Sosyal medyada yeniden olan gündem Güldür Güldür Show ekibine, büyük tepki yağmıştı.

Ayrılık haberi geldi

Programda rol alan Sinan Çalışkanoğlu'nun ayrılık kararı verdiği belirtildi.

Çalışkanoğlu, ekibe 2018 yılının kasım ayında dahil olmuştu.

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Yorumlar

hizipsavar

elinta taş sopa suratında mske ama tek kaşında ifşa olanlar adam oldu. milletin kanınna canına kasteden köpekleri ifşa edenler itibarsız öylemi. ali efendi derhal o programı bitir. türk milletinden özür dile. bana kardeşlik maslları okuma. o pankartı açıp arkasında duranlarıda hemen şutle. yada kendinide kat öyle şutla.
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son söz

Aynı olayı Eren Bülbül içinde yaparlarsa affederim.
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