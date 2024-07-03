Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu yapıldı. Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, duruşmayla ilgili, "Sinan Ateş, dost kurşunu ile mi öldü!? Yoksa daha da vahimi mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Sinan Ateş cinayetinde bugüne kadar tartışılmayan, hiç gündeme getirilmeyen gerçekler ortaya çıkıyor..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, duruşmanın başlaması ile birlikte, gerçeklerin de ortaya çıkacağını söylüyordu..

Nitekim çıkmaya da başladı..

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Sinan Ateş’in eşi Aye Ateş biliyor muydu, cinayet sonrasındaki süreçte üç defa görüştüğü Özgür Özel biliyor muydu, tahmin etmek zor..

Ama dün öğrenildi ki, Sinan Ateş’in vücudunda, ayaklarına sıkılan kurşunların yanısıra, öldürücü olabilecek mahiyette karnına ve daha da önemlisi direkt öldürücü nitelikte başına da isabet eden kurşun var..

Ayaklara sıkılan kurşunun da cezası var..

Ama, öldürücü mahiyetteki kafaya sıkılan kurşun; esas önemlisi.

Şimdi soru şu:

O kurşunu kim sıktı?

Kafaya sıkılan kurşun, kimin?

“Tetikçi.. Tetikçi” deyip duruyoruz..

Ama öyle bilgiler ortaya çıkıyor ki, tetikçi bile, aslında öldürme eyleminin tektikçisi değil..

O sadece yaralamanın tetikçisi..

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