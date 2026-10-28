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Kanalizasyon çalışmasında ölüm: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

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IHA Giriş Tarihi:

Kanalizasyon çalışmasında ölüm: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması, bir işçinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

#1
Foto - Kanalizasyon çalışmasında ölüm: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, İncirliova Hacıaliobası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklenici firma tarafından iş makinesi ile kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi. İşçi Ercan Az (38) toprak altında kaldı.

#2
Foto - Kanalizasyon çalışmasında ölüm: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Çalışma arkadaşları Az’ı toprak altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#3
Foto - Kanalizasyon çalışmasında ölüm: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yapılan ihbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kanalizasyon çalışmasında ölüm: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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