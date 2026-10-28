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Hemzemin geçitte ölüm: Trenin çarptığı genç kurtarılamadı

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Hemzemin geçitte ölüm: Trenin çarptığı genç kurtarılamadı

Kütahya’da hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir genç, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

#1
Foto - Hemzemin geçitte ölüm: Trenin çarptığı genç kurtarılamadı

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

#2
Foto - Hemzemin geçitte ölüm: Trenin çarptığı genç kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, raylardan karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlardaki bir gence, İzmir-Eskişehir seferini yapan 32011 sayılı yolcu treni çarptı.

#3
Foto - Hemzemin geçitte ölüm: Trenin çarptığı genç kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gencin, kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

#4
Foto - Hemzemin geçitte ölüm: Trenin çarptığı genç kurtarılamadı

Öte yandan, kazanın ardından yolcu treni için yedek makinist çağrıldı. Kütahya'da inecek yolcuların trenden indirilmesinin ardından tren, yedek makinist eşliğinde seferine devam etti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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