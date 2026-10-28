Google, yapay zeka modeli Genie 4'ü tanıttı: Yazdığınız an sanal dünya değişiyor!

Rivas'a göre kullanıcılar gelecekte görüntü, ses ve metinden video üretebilen çok modlu büyük dil modeli Gemini Omni'den yararlanarak bu prototipleri yaratıcı çalışmalarda kullanılabilecek içeriklere dönüştürebilir. Ancak Rivas, bu yeteneklerin hayata geçirilmesine henüz zaman olduğunu belirtti. GENIE 4'ÜN MEVCUT SINIRLAMALARI NELER? Rivas, bilgilendirme toplantısı boyunca Genie 4 için henüz çok erken bir aşamada olunduğunu ve uçtan uca ürün deneyiminin nasıl şekilleneceğinin henüz netleşmediğini vurguladı. Ekip, modelin hâlâ bazı eksikleri bulunduğunu da kabul etti. Simülasyon süresi uzadıkça ayrıntılar ve nesneler başlangıçtaki hâllerinden sapabiliyor. Ayrıca ekip, oluşturulan seslerin doğru olmasını ve sanal dünyadaki yazıların okunabilir olmasını nasıl sağlayacağını henüz tam olarak çözebilmiş değil. GENIE 4 NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK? Genie 4, şu anda güvenilir test kullanıcılarına yönelik araştırma önizlemesi olarak erişime açık. Google, önümüzdeki haftalarda modeli Google AI Ultra abonelerine, metin veya görsel komutlarla etkileşimli dünyalar oluşturmaya yarayan Project Genie üzerinden sunacak. Model aynı zamanda Gemini API ve Google AI Studio'nun erken erişim ortaklarına da açılacak. Kaynak: TechCrunch