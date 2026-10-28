En son Cemil Tugay ziyaret etmişti! Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı bakanlıkta kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kurum, görüşmede Ankara'nın ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Ankara için ortak akılla çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Kurum, "Hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CEMİL TUGAY’IN BAKAN KURUM’U ZİYARETİ VE SONRASINDA YAŞANILANLAR

AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiye katılmasında Çevre Bakanı Murat Kurum ile olan görüşme olduğunu belirtmişti.

Cemil Tugay o süreci şöyle anlattı:

Benim için kırılma Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu. Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığımıza gittik, görüştük. Bu konunun ardından bana Bakan Kurum, "İzmir nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz?" dedi.

"Vallahi elimizden geleni yapıyoruz ama epey bir sıkıntımız var" dedim. "Bağımsız olarak mı devam edeceksin?" dedi. "Şu anda öyle düşünüyorum. Herhangi bir verilmiş kararım yok" diye cevap verdim.

Geçmiş dönemde İzmir'e ulaşmaya çalıştıklarını ama belediye başkanları tarafından dışlandıklarını söyledi. "Biz ne zaman bir şey yapmak istesek hep bunu engelleyecek adımlar attılar. Biz de bundan mutsuzuz" dedi. Ve tecrübeli bir siyasetçi olduğu için bu noktada "Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak" dedi.

"Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız?" dedim. O da "Öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti'yle olursan daha da başarılı işler yaparsın" dedi ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.