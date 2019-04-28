Sinagog saldırganı manifesto yayımladı! Beyaz adama terörist diyemediler

ABD'nin California eyaletine bağlı Poway kentinde bir sinagoga saldıran terörist, tıpkı Yeni Zelanda'da camilere saldıran Brenton Tarrant gibi manifesto yayınladı. Bu manifestoda Tarrant'ın saldırılarının kendisine 'ilham kaynağı' olduğunu söyledi. Ayrıca 19 yaşında beyaz bir Amerikalı olan saldırgan için hiçbir yayın organında 'terörist' ifadesi kullanılmadı.

Yahudilerce kutsal Hamursuz Bayramı'nın son gününde ABD'nin California eyaletine bağlı Poway kentinde 19 yaşındaki John Earnest isimli genç, bir sinagoga girerek ateş açtı.

Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, biri kız çocuğu üç kişi yaralandı.

"Kimse beyaz adama terörist diyemedi"

Başkan Donald Trump, olayı "Yahudi karşıtlığı" olarak tanımlarken Poway Belediye Başkanı Steve Vaus, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada "nefret suçu" ifadesini kullandı.

Fakat zanlı John Earnest için hem Türkiye hem uluslararası basında "terörist" ifadesi kullanılmadı.

Yahudi karşıtı "beyaz adam", Türkçe yayın yapan ve Yahudi Cemaatinin yayın organı olduğu bilinen Şalom Gazetesi'nde dahi "terörist" olarak tanımlanmadı.

Bu tutum, İslam karşıtı söylemleri ya da İslam adına terör eylemleri düzenlediğini iddia eden örgütlerin faaliyetlerinin ardından hızlıca tercih edilen "İslamist teror" tanımlamalarını akıllara getirdi.

Yeni Zelanda'da camilere saldıran Brenton Tarrant için de uluslararası basında "terörist" ifadesi kullanılmamıştı.

"ŞALOM özür dilemeli"

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat "Şalom tüm Yahudilerden özür dilemeli. Bu Yahudi şeriatinde çok fazla karşılaştığımız bir şey değil. Bu saldırıda kimse beyaz adama terörist diyemedi. Sanırım bundan dolayı Büyük Yahudi Cemaati'nden de Şalom gazetesi büyük tepki alacaktır. Varsayalım ki almadı. Bu kendilerinin bileceği bir iş. Bu şekilde kendilerini otomatik olarak siyonist kanadın olduğu tarafta konumlandırmış olurlar. Dolayısıyla bu tehlikeli bir şeydir. Ayrıca bu tip patlamaların ardında ben CIA'in FETÖ kanadının olduğunu düşünüyorum. Şu anda dünyanın farklı yerlerinde farklı dini gruplara yapılan her türlü eylemin arkasında FETÖ'nün CIA'in içerisine yerleştirdiği bir ekibin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ABD'deki sinagog saldırısının arkasında da onların olduğunu düşünüyorum" dedi.

Saldırgan manifesto yayınladı

Öte yandan Türkiye basınında geniş yer almasa da sinagoga saldıran John Earnest, tıpkı Yeni Zelanda'da camilere saldıran Brenton Tarrant gibi manifesto yayınladı. Bu manifestoda Tarrant'ın saldırılarının kendisine "ilham kaynağı" olduğunu söyleyen Earnest, şu ifadeleri kullandı:

"Aileme ve arkadaşlarıma. Sesinizi duyabiliyorum. 'Nasıl hayatını bir kenara atabilirsin, Her şeye sahiptin..' Avrupa ırkının bütünlüğü yanında benim canımın ne önemi var? Uluslararası Yahudilik benim ırkımı yerinden ederken bir konfor içinde bir hayat sürebilir miyim? Tarrant beni harekete geçiren şey oldu... "NEDEN KİMSE BİR ŞEY YAPMAYACAK. NEDEN BEN BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM" Bunlar manifestosundaki en güçlü sözlerdi. Genç ya da yaşlı, fakir ya da zengin herhangi bir Beyaz, zalim ve soykırımcı Yahudiye karşı harekete geçebilir."