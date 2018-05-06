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Şimşek'ten önemli açıklama: Seçim sonrası...

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada seçim sonrası 5 yıllık döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

06 Mayıs 2018 Pazar 10:10
Şimşek'ten önemli açıklama: Seçim sonrası...

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Bu seçimlerden sonra 5 yıllık yeni dönemde 2000’li yılların başında olduğu gibi ikinci, üçüncü nesil köklü reformlarla birlikte Türkiye potansiyelini harekete geçirebilir. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yakınsama sürecini hızlandırabilir.” dedi.

Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yanı başında devlet niteliğini kaybeden ülkeler olduğunu hatırlatan Şimşek, Türkiye’nin terörle mücadele için OHAL gibi yöntemlere başvurmak zorunda kaldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurumların kalitesini, Türkiye’nin demokratik standartlarını, hukuk devleti ilkesini, genel anlamda Türkiye’nin gidişatına ilişkin soru işaretlerini, arka planı, terör örgütleri ve Türkiye’ye yönelik tehditleri anlamadan yüzeysel olarak bakarsanız tabii ki dersiniz ki iyi gitmiyor, Türkiye’de kurumların kalitesi geriliyor, tökezliyor diyebiliriz. Ama gerçek farklı. Gerçek şu Türkiye geçici olarak tedbirler almak zorunda kaldı. İnanıyorum ki seçimlerden sonra Türkiye’de normalleşme çok hızlı bir şekilde gelecek. Çünkü terör örgütleriyle mücadelede başarı var. Tehdit azaldığı ölçüde Türkiye hızlı şekilde normalleşecek. Dolayısıyla Türkiye’nin önü açık.” 

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 10:10
  1. mehmet şimşek

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