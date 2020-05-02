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Aktüel

Şimşekler görsel şölen oluşturdu

Karabük’te sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:31:22 -
Şimşekler görsel şölen oluşturdu

Karabük’te sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.


Karabük’te öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olurken, aralıklarla devam etti. Gök gürültüleriyle birlikte ortaya çıkan şimşekler gökyüzünde eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.


Kapullu Mahallesi’nde ise ağaçlık alana yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonrası ağaçlık alandan dumanların yükseldiği görüldü. Şans eseri yangın çıkmadı.

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