Simpsonlar'ın bir tahmini daha tuttu! Dünya şoka girdi

The Simpsons'un geçmişte işaret ettiği bir tahmini daha gerçek oldu. İzleyenler gözlerine inanamadı.

ABD'li meşhur dizide gösterilen pek çok sahne gerçek hayatta yaşandı. Trump’ın adaylığından, Apple Vision gözlüklerine, Epstein skandalından, Lady Gaga’nın Superbowl performansına kadar birçok olayı bilen Simpsonların bir öngörüsü daha gerçekleşti.

Güneş patlamasını bildiler

Simpsonlar'ın önceden yayımlanan bir bölümünde yer alan sahnelerden birisinde güneş patlaması meydana gelmişti.

Dün Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) son raporlarından yayımlanan verilere göre, Güneş'te güçlü patlamalar meydana geldi. Bu patlamaların 2005 yılından bu yana en şiddetli jeomanyetik fırtınanın yaşanma ihtimali bulunduğu ifade edilen raporda patlamanın teknolojik cihazlara zarar verebileceği uyarısı da yapıldı.

Elektronik cihazlar kullanılamaz hale geliyor

Güneşte patlamanın meydan gelmesi Simsponların tahmininin gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Konuya ilişkin Simpsonların bir bölümünde patlama sonucunda tüm elektronik cihazların kullanılmaz hale geldiği görülürken ünlü dizide tıraş makinesinin yerini makas, telefonların yerini ise kağıt kalem ve mektup kutusunun kullanıldığı görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dizide yaşananın güneş patlamanın ardından ise Simpsonlar da tüm dünya karanlığa gömülürken izleyicilerin aklına İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden’ın uyarıları geldi.

Geçtiğimiz aylarda Dowden, bir felaketin dijital cihazları sekteye uğratacağını ve bu İhtimale karşı İngiliz vatandaşlarını mum ve pille çalışan radyo stoklamaları çağrısı yapmıştı. Güneş patlamasının yaşanması ise ünlü dizinin kehanetinin gerçekleştiğini gösterdi.