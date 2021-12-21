Simon’ların TÜSİAD’ı faizcilerin adresi

YAVUZ SELİM İSTANBUL

TÜSİAD’ın kendisini deşifre ettiğini söyleyen uzmanlar, ülkemize kur operasyonu düzenleyen faiz lobisinin içimizdeki merkezinin “Simonların” adresi olduğunu söylediler. İşte o değerlendirmeler...

İHSD Başkanı Ali Akbaş: “İnsanımızın belini bükmek ve ekonomimizi çökertmek için gerçekleştirilen son kur operasyonlarının nereden yapıldığı ayan beyan belli olmuştur. TÜSİAD’ın yüksek faizli döneme geri dönülüp paradan para kazanılan eski günlere özlem duyması bu toprakların insanına ihanettir. Sadece kendi kârlarını düşünen bu para baronları, milletimizin emeğinin ve kazancının karşısındaki en büyük tehdittir. Anadolu insanıyla hiçbir bağı olmayan bu para babaları, faiz lobisinin içimizdeki merkez üssüdür. İnsanımız, Simon’un TÜSİAD’ını tanımalı ve on yıllardır insanımızı karın tokluğuna çalışmaya mahkum eden kötülük merkezinin neresi olduğunu bilmelidir. Konuşacağı yerde susup, ilgisi alakası olmadığı her konuda görüş beyan eden faizci para babaları haddini bilmelidir.”

Bir avuç açgözlü

USTAD Başkanı Ahmet Akgül: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşuyla tarihi nispette artan asgari ücret konusunda değil de faizle ilgili açıklama beyan eden TÜSİAD, iktidarın mevcut politikasının doğruluğunu teyit etmiştir. Ülkemizde uzun yıllar boyunca yatırım ve üretim yerine yüksek faizle paradan para kazanmaya alışmış ciddi bir sermaye grubu var. Bir avuç sermaye sahibinin devletin sırtından yüksek faizle parasına para katma olayı devletin kasasının boşalması, halkın da fakirleşmesi demektir. Bu sisteme geri dönülmemeli, aksine faizli sistemin yok edilmesi için ısrarlı ve kararlı duruş aynen devam edilmelidir. ”