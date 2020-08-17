  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Simona Halep, ABD Açık'tan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:30:31 -
Simona Halep, ABD Açık'tan çekildi

ANKARA (AA) - Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu.

28 yaşındaki Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman kararlarımın merkezine sağlığımı koyacağımı söyledim. Bu nedenle Avrupa'da kalmayı ve antrenmanlara burada devam etmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Tenis Federasyonu (USTA) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güvenli bir organizasyon düzenlemek için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten Simona Halep, turnuvaya katılan herkese başarı diledi.

Kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens ve Belinda Bencic, salgın sebebiyle turnuvaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

Sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde Kovid-19 nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu
Siyaset

Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulunan ABD başkan adayı Joe Biden hakkında sessizliğini bozdu. Joe Biden'a tepki göste..
Beşiktaş'a flaş öneri
Spor

Beşiktaş'a flaş öneri

Beşiktaş'ta menajerler Burak Yılmaz yerine İngiliz golcü Welbeck'i tavsiye etti.

'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum
Gündem

'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum

Yunanistan hükümetinin bölgedeki provokasyonlarını haberleştiren Yunan basını bölgede son yaşananlara ilişkin akılalmaz yalanlara imza atmay..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı