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Simitçiden kadına şiddete pankartlı tepki

Burhaniye’de bir simitçi arabasına yapıştırdığı afişlerle kadına şiddete dikkat çekmeye çalıştı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:34
Simitçiden kadına şiddete pankartlı tepki

Burhaniye’de bir simitçi arabasına yapıştırdığı afişlerle kadına şiddete dikkat çekmeye çalıştı.


30 yıl içtiği sigarayı bıraktıktan sonra sigaraya karşı yazdığı şiirlerle dikkat çeken 64 yaşındaki Ahmet Nedim Hergül, çeşitli kampanyalara öncülük etmesiyle tanınıyor. Bu kez de Hergül, kadına şiddete hayır kampanyası için simit arabasına afişler astı. "Lütfen kadına el kaldırmayınız. Çünkü anneniz de bir kadın" yazan Hergül, “Kadınlarımıza yapılan şiddeti ve kadın cinayetlerini şiddetle kınıyorum. Ayrıca, çocuklarımıza yapılan cinsel istismarlara da ağır cezalar verilmesini istiyorum. Kadına şiddet uygulayanlara da ağır cezalar gelmeli. Yoksa bu cinayetler ve istismarlar önlenemez. Kadına şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için böyle bir girişimde bulundum. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:34
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