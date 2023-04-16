  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Davutoğlu’nun hastalığı bakın ne! 10 gündür ortada yoktu! Parti yöneticisi ağzından kaçırdı

"Erdoğan'la aynı düşünüyoruz" dediği anda Fatih Portakal'ı Cumhurbaşkanı ararsa...

Krizin bilen o isim, üstüne basa basa uyardı: Çözüm hazine tahvilleri, altın! Altında bankaların son tahmini, analizleri

Sudan'daki çatışma için bomba açıklama! "Zafer yakın"

Uzman isimden İstanbul için korkutan uyarı: O tarihe kadar boğazdaki yalıları su basacak!

CHP'li Fikri Sağlar'dan 'Diyarbakır' yalanı! 8 yıl öncesinin fotoğrafı ile algı yaptı

Rusya, Donetsk’te 5 katlı apartmanı vurdu! 11 ölü, 22 yaralı

Sonunda bunu da yaptılar! Emekçilere CHP zulmü

Program belli oldu! 14 Mayıs'a kadar 40 miting yapacak

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!
Spor Simeone hayran kaldı
Spor

Simeone hayran kaldı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 16:00:00 -
Simeone hayran kaldı

Atletico Madrid'in efsane çalıştırıcısı Diego Simeone, Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes'i kadrosunda görmek istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla düzenlenen maçta Beşiktaş, Dolmabahçe'de İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etmişti.

Bu karşılaşmadan siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri ise Gedson Fernandes ve Kevin N'Koudou kaydetmişti.

Oynanan bu mücadelede takımının ilk golünü atan ve sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu Gedson Fernandes, Diego Simeone'nin de dikkatini çekmeyi başardı.

Hazırlık maçında 45 dakika sahada kalan ve iyi bir oyun ortaya koyan Portekizli futbolcuyu Simeone'nin yakın takibe aldığı öğrenildi. Arjantinli teknik adamın sezon sonunda 24 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu bu sezon siyah beyazlı formayla 29 resmi maça çıktı. Gedson Fernandes bu maçlarda 5 asistle oynadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Parayı al, ver oyuncuyu...
Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Parayı al, ver oyuncuyu...

Spor

Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Parayı al, ver oyuncuyu...

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! İlk imza artık çok yakın...
Beşiktaş'ta sıcak gelişme! İlk imza artık çok yakın...

Spor

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! İlk imza artık çok yakın...

Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...
Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...

Spor

Beşiktaş'ta müthiş gelişme! Belli oldu...

Beşiktaş Trabzon’da
Beşiktaş Trabzon’da

Spor

Beşiktaş Trabzon’da

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23