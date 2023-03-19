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Spor Şimdi yeni moda VAR'dan gelmeyen kırmızı kart! Galatasaray bu duruma ne diyecek şimdi?
Spor

Şimdi yeni moda VAR'dan gelmeyen kırmızı kart! Galatasaray bu duruma ne diyecek şimdi?

Osayi Samuel'in Yusuf Özdemir'e yaptığı faulun ardından Alanyaspor futbolcuları, hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart istedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 20:04:00 -
Şimdi yeni moda VAR'dan gelmeyen kırmızı kart! Galatasaray bu duruma ne diyecek şimdi?

Osayi Samuel'in Yusuf Özdemir'e yaptığı faulun ardından Alanyaspor futbolcuları, hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart istedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un sahasında oynanan mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 18. dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna giren Bright Osayi Samuel, 1 dakika sonra sağ taç çizgisi kenarında Yusuf Özdemir ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.
Alanyaspor, itirazda bulundu

Hakem Ali Palabıyık, Osayi Samuel'e sarı kartını gösterdi. Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal ve oyuncuları, kırmızı kart itirazında bulundu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

VAR'dan uyarı gelmedi

Ali Palabıyık, VAR hakemi Hakan Ceylan'ın incelemesini bekledi. Hakan Ceylan ise izleme önerisinde bulunmadı.
Alanyaspor cephesi, Osayi Samuel için kırmızı kart bekledi

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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