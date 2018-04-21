Şimdi yandılar! Tek tek tespit edildi
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında örgüt militanlarının kimlik bilgileri tek tek tespit edildi.21 Nisan 2018 Cumartesi 10:56
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasında önemli bilgiler elde edildi.
MİT tarafından Gabon'dan getirilen ve önceki gün sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanan 3 FETÖ'cüyle ilgili savcılığın yazışmalarına da yansıyan bilgilere göre, FETÖ'nün yaklaşık 160 ülkede 400 okulunun bulunduğu "Serrehber" adı verilen kişilerin bütün ülkeleri gezerek örgüt adına bu okulları denetlediği belirtildi.
ÖRGÜTÜN ABD'DE 135 CİVARINDA OKULU VAR
Bu okullarla birlikte hangi okulda hangi şirket ve kuruluşun olduğu tek tek listelendi. Örgütün ABD'de 135 kadar charter okulu olduğu, bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrencinin olduğu ve, ABD'de FETÖ'ye bağlı toplam 165 sivil toplum kuruluşunun da faaliyet gösterdiği bilgisine de yer verildi.
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