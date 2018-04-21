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Şimdi yandılar! Tek tek tespit edildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında örgüt militanlarının kimlik bilgileri tek tek tespit edildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:56
Şimdi yandılar! Tek tek tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasında önemli bilgiler elde edildi.

MİT tarafından Gabon'dan getirilen ve önceki gün sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanan 3 FETÖ'cüyle ilgili savcılığın yazışmalarına da yansıyan bilgilere göre, FETÖ'nün yaklaşık 160 ülkede 400 okulunun bulunduğu "Serrehber" adı verilen kişilerin bütün ülkeleri gezerek örgüt adına bu okulları denetlediği belirtildi.

ÖRGÜTÜN ABD'DE 135 CİVARINDA OKULU VAR

Bu okullarla birlikte hangi okulda hangi şirket ve kuruluşun olduğu tek tek listelendi. Örgütün ABD'de 135 kadar charter okulu olduğu, bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrencinin olduğu ve, ABD'de FETÖ'ye bağlı toplam 165 sivil toplum kuruluşunun da faaliyet gösterdiği bilgisine de yer verildi.

Soruşturma dosyasında ABD'deki hangi eyalette hangi okul, şirket veya kuruluşun olduğu tek tek isimleriyle liste halinde yer aldı. Örgütün, Güney Amerika (Brezilya-Arjantin) Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı ülkelerde de okul, şirket ve kuruluşu bulunduğu kaydedildi.
 
Savcılığın, Gabon şüphelileriyle ilgili sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında "Ülke yönetimlerinde ileride söz sahibi olacak çocuklar ve gençler bu okullarda yetiştirilip devlet yönetimine sokularak örgütün koyduğu hedefler doğrultusunda ülke yönetimleri ve siyasetin kontrol edilmesi amaçlanmıştır" denildi.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:56
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