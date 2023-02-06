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Gündem Şimdi sıra Batı illerinde mi? Balıkesir'de de deprem!
Gündem

Şimdi sıra Batı illerinde mi? Balıkesir'de de deprem!

Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan büyük depremin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 10:23:00 -
Şimdi sıra Batı illerinde mi? Balıkesir'de de deprem!

Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan büyük depremin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 07.24'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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