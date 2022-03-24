Şimdi köprü karşıtlarını görelim bakalım! AKM’ye gitmiyorum parasını neden ben ödüyorum

"Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

1,5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşüren köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak.

Proje ile zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon euroya ulaşacak. Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye 628 milyon euro katkı sağlanmış olacak.

118 bin kişiye istihdam

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun gayrisafi yurt içi hasılaya etkisi 2 milyar 442 milyon euro, üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon euro.

Daha önce Bakan Karaismailoğlu, projenin 118 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin eserleri birilerini geriyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dünyada yankı uyandıran dev eserleri, 'takoz' işlevi gören muhalefeti ve yandaşlarında hazımsızlığa neden oluyor.

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak gösterilen ABD ve İngiltere gibi ülkelerin koronavirüs karşısında sağlık sistemleri adeta çöktü. Bu ülkelerde insanlar ölümlere terk edilirken Türkiye, şehir hastaneleriyle dünyaya örnek oldu.

Bu dev sağlık komplekslerini 'yandaş müteahhitler zengin oluyor' diyerek hedef alan muhalefet ve şakşakçıları, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de hedef aldı. "Geçmediğim köprünün parasını neden ben ödüyorum" ifadeleriyle Yap-İşlet-Devret modeli üzerinden hükümete saldırdı.

"AKM’ye gitmiyorum parasını neden ben ödüyorum"

Konuyla ilgili Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

İstanbul'un göbeğine 2 milyar liraya yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) üzerinden bir örnek veren Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Ben de eleştiriyim o zaman. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Yap-İşlet-Devret ile yapacaklarına AKM'nin 2 milyar lirasıyla orayı yapsalardı. Hayatımı İstanbul'da geçiyorum hayatımda AKM'ye hiç gitmedim.

Bakın nasıl algı çalışması yapıyorlar. Siz bir tek kişiden duydunuz mu? Atatürk Kültür Merkezi'ne devlet niye 2 milyar lira masraf yapıp orayı tekrar hayata geçiriyor.

"Atatürk Kültür Merkezi'ne gidecek olanlar, piyano dinleyecekler, orkestra izlemek isteyenler kendi paraylarıyla yapsınlar orayı" diyen bir tane Allah'ın kulu duydunuz mu?

"Osmangazi Köprüsü'nden ben geçmiyorum, neden oradan gelip geçenin parasını vereyim" diyen binlerce köşe yazısı gösterebilirim.

Ben de dahil, kendimi eleştirerek söylüyorum, "AKM’ye gitmiyorum niye oraya yapılan masraf benim cebimden çıkıyor?" diye yazmadım, yazalım..."