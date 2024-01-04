Şimdi kafalar daha da karışacak! iPhone telefonunu güncelleyen neye uğradığını şaşırdı

Apple, iOS 17.3'ün ikinci beta sürümünü yayınladı. Güncellemeyi yükleyenlerin çoğunun ise iPhone'ları çöktü.

Apple'ın bugün yayınladığı iOS 17.3'ün ikinci beta sürümü bazı iPhone sahipleri için büyük bir sıkıntı kaynağı oldu. Güncellemeyi indiren kullanıcıların iPhone'ları çöktü.

iOS 17.3 beta 2 güncellemesini iPhone'larına yüklemeye çalışan bazı kullanıcılar, cihazlarının donduğunu ve bir önyükleme döngüsünde takılı kaldığını fark etti.

iOS 17.3'ün önceki sürümüne veya iOS 17.2.1 sürüm yazılımına geri yükleme yapmak sorunu çözüyor gibi görünse de yedeği olmayan kullanıcılar geri yükleme işleminde sorun yaşayabilir.

iOS 17.3 beta 2'ye güncellenen bazı iPhone'larda sorun yaşanmadığı için tüm iPhone kullanıcıları etkilenmiş gibi görünmüyor.

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Apple henüz hata hakkında yorum yapmadı, ancak sorun giderilene kadar ikinci iOS 17.3 beta sürümünün yakın gelecekte geri çekilmesi muhtemel.

Beta güncellemeleri, tüm kullanıcılara ulaşmadan önce yazılımın test edildiği süreci ifade ediyor ve sınırlı sayıda olan katılımcılar bu güncellemeleri deneme şansına sahip oluyor.

Kaynak: Gazete Oksijen