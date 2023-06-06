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Gündem Şimdi herkes bunu konuşuyor! Abdulhamit Han-Erdoğan videosu olay oldu
Gündem

Şimdi herkes bunu konuşuyor! Abdulhamit Han-Erdoğan videosu olay oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-06 06:41:00 - 2023-06-06 06:46:42

Erdoğan’ın konuğuna oturmasını işaret ettiği görüntü TRT1 de yayımlanan Payitaht dizisindeki bir sahneye benzeyince o video tekrar gündem oldu.

TRT1’de yayımlanan Payitaht Abdulhamit Han dizisindeki bir sahne, Erdoğan’ın bir konuğunu ağırladığı görüntüleri ile benzerlik taşıyınca Erdoğan Abdulhamit Han benzetmesi tekrar gündeme geldi.

Olay video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

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