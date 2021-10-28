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Spor Şimdi de sporda baron olacak!
Spor

Şimdi de sporda baron olacak!

Farklı ülkelerden aldığı formatlarla Türkiye’de sahibi olduğu tv kanallarında ülke gençliğine ciddi dezenformasyona uğratan yayınlarıyla tanınan ve kendinden yaşça küçük kızlarla ilişki yaşayıp gayri ahlaki tavır sergilemesi ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship kulübü Hull City’i satın aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:36:00 - 2021-10-29 12:37:45
Şimdi de sporda baron olacak!

Farklı ülkelerden aldığı formatlarla Türkiye’de sahibi olduğu televizyon kanallarında ülke gençliğine ciddi bir dezenformasyona uğratmasıyla tanınan, bu yolla kolay kazandığı parayı ise kendinden yaşça küçük kızlarla ilişki yaşayarak harcayan Acun Ilıcalı için şimdi de İngiltere Championschip kulübü Hull City’i satın aldığı iddia edildi..

Bir süredir Hollanda ekibi Fortuna Sittard’ın hissedarlarından olan ve kulübe ciddi yatırımlar yapan televizyoncu Acun Ilıcalı şimdi ise, İngiltere'de Yorkshire'da kurulan Hull City Association Football Club’unu alarak futbol dünyasında adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Hull City 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele etmekte ve 24 takımlı ligde şu anda küme düşme hattında 22.sırada yer alıyor.

Bir süre Hollanda ekibinin hissedarı olan Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın hisselerini sattığını "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Yaşanan sürecin ardından Acun Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" diye konuşmuştu.

Hull City'nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, büyük bir ölçüde anlaşmaya vardı.

İddialara göre Acun Ilıcalı'nın 35,5 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. Eğer Hull City İngiltere Premier Lige yükselirse ise, Ilıcalı'nın 23.6 milyon euro daha ödeme yapacağı gelen haberler arasında.

Yeni sevgilisi ile evlenmek için, eşine milyonlarca lira vermişti

Gayrı ahlaki formattaki programlarla televizyon yayıncılığında büyük paralar kazanan Acun Ilıcalı, yakın tarihde nikahlı eşinden ayrılmak için, kendisine yüklü tazminat ödemesi ile tanınıyor. Daha sonraki sevgilisinden de ayrılan Acun Ilıcalı, şimdi kendinden çok küçük yaştaki bir başka sevgilisi ile gündeme geliyor. 

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Yorumlar

mfş

dünya harut ve maruttan daha sihirbaz derler. para ve hırs yutmuş bu adamı. kim zehirlenmiş kime ne olmuş umurunda değil. o kadar parayı malı mülkü bırakıp nasıl ölecek ve ölünce aman Allahım düşünemiyorum.
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Sivaslı

bir insan TV spikerliği den bu seviyeye nasıl gelir  
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