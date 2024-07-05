Şimdi de salatalıkta salgın çıktı: ABD'nin 31 eyaletinde tespit edildi! Peş peşe gelen haberler şoke etti

İneklerden önce süte daha sonra da insanlara sıçrayan kuş gribi salgınının gelişimi hız kesmeden devam ediyor... Kuş gribinden sonra bu sefer de salatalıklardan dikkat çeken bir haber geldi.



100.000 tane salatalık acilen geri çağrıldı. Evine sokan koştur koştur dışarı attı.

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Salatalık tüketimine bağlı salmonella gıda zehirlenmesi vakalarının çoğunun arıtılmamış kanal suyundan kaynaklanmış olabileceği ortaya çıktı.

Peş peşe gelen haberler şoke etti!

Bu yılın başlarında ABD'nin 31 eyaletinde yaklaşık 450 kişi hastalandı, bunlardan 125'i hastaneye kaldırıldı.

SALATALIK YİYİNCE OLDU

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Bu kişilerin, büyük ihtimalle kirli bir salatalık partisi yemeleri sonucu Salmonella Africana veya Salmonella Braenderup ile enfekte oldukları bulundu.

"Eyalet ve yerel halk sağlığı yetkilileri, insanların hastalanmadan önceki hafta yedikleri yiyecekler hakkında görüşmeler yapıyor. Görüşülen 188 kişiden 129'u (%69) salatalık yediğini bildirdi," dedi CDC 2 Temmuz tarihli açıklamasında "Bu yüzde, FoodNet Nüfus Anketi'nde salatalık yediğini bildiren katılımcıların %50'sinden önemli ölçüde daha yüksekti. Bu anket, insanların ishal hastalığıyla bağlantılı çeşitli yiyecekleri ne sıklıkla yediğini tahmin etmeye yardımcı oluyor. Bu fark, bu salgındaki insanların salatalık yemekten hastalandığını gösteriyor."

Öte yandan bölgede 100 binlerce salatalık yetkililer tarafından geri istendi. Salatalıklar imha edildi.