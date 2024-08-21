Şimdi de ‘filo kurarız’ tiyatrosu! ‘THK uçakları’ şovu yapan CHP'den yeni şov

RECEP YEŞİL

Devlet orman yangınlarından zarar gören vatandaşların yaralarını sararken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel utanmadan sıkılmadan şova kalkıştı.

Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele edebilmek amacıyla büyükşehir belediyelerine yangın söndürme uçağı bulundurma yetkisi verilmesi gerektiğini söyleyen. Özel, mevcut mevzuatın belediyelerin bu alanda etkin bir rol oynamasına izin vermediğini iddia ederek, "Orman Genel Müdürlüğü dışında yangın söndürme filosu olmayacak dediler. Açın önümüzü, verin yetkiyi, biz bu konuda filoyu kuralım" edebiyatını yaptı.

Özgür Özel, büyükşehir belediyelerinin yangın söndürme uçakları almasına izin verilmediğini öne sürerek, bu yetkinin Orman Genel Müdürlüğü tekeline alınmasının doğru olmadığını ifade etti.

"Bu yetkiyi hem Orman Genel Müdürlüğü tekeline alıp hem de yeterli filo kurmamayı anlamıyoruz" masalını okuyan Özel, CHP’li belediyelerin bu konuda yetki verilmesi halinde gerekli adımları atmaya hazır olduğunu yalanını ortaya attı.

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2021 yılında 11 CHP’li belediye başkanı aynı tiyatroyu oynadı

Özel'in içi boş şovu, 2021 yılında 11 CHP’li belediye başkanının THK uçakları üzerinden sergilediği tiyatroyu akıllara getirdi.

O dönem 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı, bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını belirten dilekçelerini ayrı ayrı Türk Hava Kurumuna (THK) iletmişti.

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu CHP'li başkanların tiyatrosu ellerinde patlamıştı.

İşte o dönemde sözde deklarasyona imza atan CHP'li başkanlar:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş.