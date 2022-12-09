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Spor Şimdi de Fener'in golcüsüne kafayı taktı!
Spor

Şimdi de Fener'in golcüsüne kafayı taktı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 15:32:00 -
Şimdi de Fener'in golcüsüne kafayı taktı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Daha önce Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağlayan İngiliz ekibi, yine sarı-lacivertli ekipte forma giyen bir oyuncuyu gözüne kestirdi.

Gol noktasında sıkıntı yaşayan Hull City bu boşluğu Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun'u radarına aldı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Serdar Dursun kariyerinde ilk kez İngiltere'de forma giyecek. 31 yaşındaki golcü daha önce Almanya ve Türkiye'de top koşturmuştu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den yaptığı transferler ile büyük yankı uyandıran Hull City, şimdiye kadar Fenerbahçe'den transfer ettiği 3 isimden de memnun durumda. Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 2 gol 2 asist keydetti.

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