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Yerel Şimdi de deniz trafiği: İstanbul'da tanker ve tekne arızalandı
Yerel

Şimdi de deniz trafiği: İstanbul'da tanker ve tekne arızalandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu arızalanan tanker ve tekne, bulundukları yerden çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 10:17:00 -
Şimdi de deniz trafiği: İstanbul'da tanker ve tekne arızalandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskenderun'dan Ukrayna’ya giden "ADİL İBRAHİMLİ" isimli 139 metre boyundaki tankerin, makine arızası yaptığı belirtildi

Açıklamada tankerin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği ifade edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ayrıca Beykoz önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Beykoz İncirköy'e emniyetle yanaştırıldığını bildirdi. (İLKHA)

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