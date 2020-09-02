Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı haftalık basın toplantısında tuhaf bir iddiada bulundu. Karamollaoğlu, yapılmasına daha 3 sene olan seçimle ilgili seçimin ertelenmesi için OHAL oluşturulabileceğini söyledi.

"Erdoğan'ın oyu düştü" iddiası

Karamolloğlu, muhalefet partilerinin yaptığı anketlerde bile oyu yüzde 50'yi aşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun yüzde 40'ın altına düştüğünü iddia ederek seçimle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. MHP ile yapılan Cumhur İttifakı'nın bile seçimi kazanmaya yetmediğini iddia eden Karamollaoğlu, 2023'te yapılacak seçimler için "Seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile oluşturmak dahi yeni arayışlar içine girecekler." ifadelerini kullandı. Seçime daha 3 yıl varken Karamollaoğlu'nun neden böyle bir çıkış yaptığı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Doğalgazla ilgili de ilginç açıklama yapmıştı

Bilindiği üzere Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgazla ilgili de ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Karamolloğlu, Türkiye'nin yıllardır beklediği doğalgaz müjdesine ilişkin "Marifet o kaynağı bulmak değil, milletin hizmetine sunmak" demişti.