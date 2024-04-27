Şimdi daha az kişi bu illetten zarar görecek! Zammın en hayırlısı bu olsa gerek
Zamların en hayırlısı geldi. Rakıya yüzde 17'lik bir zam gelirken şaraba da yüzde 10 zam yapıldı.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına Cuma günü yüzde 17 oranında zam geleceğini açıklamıştı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkan Erol Dündar ise yeni rakı fiyatlarını açıkladı.
ŞARABA DA ZAM
Erol Dündar, iki şarap grubuna da zam geldiğini açıkladı.
Yine sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar şunları dedi:
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Kavaklıdere ve Doluca #şarap guruplarına % 7 ile %10 arasında #ZamGeldi hayırlı olsun.
ZAMLARIN EN HAYIRLISI
Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) "bütün kötülüklerin anası" olarak tanımladığı içki, büyük felaketlere yol açıyor. Alkole gelen zammın ardından "Zammın en hayırlısı bu olsa gerek" yorumları yapıldı.
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