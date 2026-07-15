Kuraklık vurmuştu, yağmur bereket getirdi! Trakya’da buğday üreticisinin yüzü güldü

Yağışların, gelişim süreci devam eden ayçiçeğinde de verime olumlu yansıyacağını söyleyen Kırbiç, "Bu yağış oranların, kışın aldığımız iyi yağışların ayçiçeği verimine de etkisi oluşacaktır. Diğer yıllarda kışın daha erken ekim yapılmıştı bölgemizde. Bu yıl yağışlardan dolayı az bir miktar sarkma oldu. Ama şu anda ayçiçekleri tabi bir süreden beri ciddi bir yağış almadık ama önceki birikimlerle bitki idare etmekte. Önümüzdeki günlerde tekrar bir yağış periyodu var hava durumunu baktığımızda. Şu an için diğer yıllardan iyi seviyede. Yani önceki yıllardaki gibi çok kötü verimler oluşmayacaktır. İnşallah ayçiçeğinde de verimli bir yıl olacağı kanaatindeyim. Bugünden bir oran vermek pek doğru olmayabilir ama geçen yılki oranların üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Çok üst seviye oluşur mu? O önümüzdeki günlerdeki yağışa bağlı. İnşallah önümüzdeki günlerde bir yağış alırsak iyi bir verimli bir yıl geçirebiliriz" diye konuştu.