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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Kuraklık vurmuştu, yağmur bereket getirdi! Trakya’da buğday üreticisinin yüzü güldü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kuraklık vurmuştu, yağmur bereket getirdi! Trakya’da buğday üreticisinin yüzü güldü

Edirne’de son iki yıldır kuraklık nedeniyle buğdayda verim kaybı yaşayan üretici, bu yıl zamanında gelen yağışlarla hasatta sevindi.

#1
Foto - Kuraklık vurmuştu, yağmur bereket getirdi! Trakya’da buğday üreticisinin yüzü güldü

Trakya’da iki yıl süren kuraklık , bu yıl buğday tarlalarında bereketli hasada dönüştü.

#2
Foto - Kuraklık vurmuştu, yağmur bereket getirdi! Trakya’da buğday üreticisinin yüzü güldü

İklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklıklar ve yağışsız hava, Trakya’da son 2 yıldır kuraklığı da beraberinde getirirken, özellikle tarımda verim kayıplarına neden oldu. Bölgede üreticiler, buğdaylarını sonbaharda kuru toprağa ekerken, hasat döneminde beklenenden az verimler aldı. Geçen ekim ayından mart ayına kadar bölgeye ortalama metrekareye 450 kilogram yağış düştü. Bölgede tarımsal sulamada kullanılan Meriç ve Tunca nehirleri, yağışlar ve Bulgaristan'ın barajlardan su salımı yapması sonucu mart ayında taştı. Bu dönemde yağışlar ile bölgedeki barajlarda da doluluk oranı arttı. Zamanında düşen yağışlarla birlikte umutlanan buğday üreticisinin yüzü hasatta güldü.

#3
Foto - Kuraklık vurmuştu, yağmur bereket getirdi! Trakya’da buğday üreticisinin yüzü güldü

Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, bu yıl yağışların zamanında oluşmasıyla birlikte, hasat dönemi devam eden buğdayda güzel verim haberleri aldıklarını söyledi. Kırbiç, "Buğday hasadı bölgemizde yaklaşık yüzde 90-95 oranına geldi. Önümüzdeki günlerde buğday hasadı bitecektir. Edirne ve ilçelerinde Trakya'da da her yerde verimler güzel. Tabii çok üst verimler duyuyoruz ama onlar lokal verimlerdir. Yani bazı parsellerde alınabilen verimler. Ama diğer yıllara baktığımızda buğday verimleri iyi seviyede. Trakya ortalamasının buğdayda sanıyorum 500-550 arası bandında olacağı kanaatindeyim. Tabii daha yukarı olanlar da vardır ama daha altında da olanlar vardır. Ortalamalar bölgesel toprak yapısına göre, yağış aldığı orana göre değişiklik gösterecektir. Bizim kanaatimiz o yönde oluşacaktır" dedi.

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Foto - Kuraklık vurmuştu, yağmur bereket getirdi! Trakya’da buğday üreticisinin yüzü güldü

Yağışların, gelişim süreci devam eden ayçiçeğinde de verime olumlu yansıyacağını söyleyen Kırbiç, "Bu yağış oranların, kışın aldığımız iyi yağışların ayçiçeği verimine de etkisi oluşacaktır. Diğer yıllarda kışın daha erken ekim yapılmıştı bölgemizde. Bu yıl yağışlardan dolayı az bir miktar sarkma oldu. Ama şu anda ayçiçekleri tabi bir süreden beri ciddi bir yağış almadık ama önceki birikimlerle bitki idare etmekte. Önümüzdeki günlerde tekrar bir yağış periyodu var hava durumunu baktığımızda. Şu an için diğer yıllardan iyi seviyede. Yani önceki yıllardaki gibi çok kötü verimler oluşmayacaktır. İnşallah ayçiçeğinde de verimli bir yıl olacağı kanaatindeyim. Bugünden bir oran vermek pek doğru olmayabilir ama geçen yılki oranların üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Çok üst seviye oluşur mu? O önümüzdeki günlerdeki yağışa bağlı. İnşallah önümüzdeki günlerde bir yağış alırsak iyi bir verimli bir yıl geçirebiliriz" diye konuştu.

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