Vakalar artıyor! Telefon dolandırıcılığına dikkat!

​Yaşadığı mağduriyeti aktaran vatandaş, şu ifadeleri kullandı: ​"Bana numara taşıma teklifinde bulundular. Ben de hali hazırda Turkcell kullanıcısı olduğumu belirterek, 'Ben zaten Turkcell'liyim, madem öyle neden bana Turkcell adına bir teklifle gelmediniz?' diye sordum. Durumu sorgulayıp, 'Siz beni dolandırmaya mı çalışıyorsunuz?' dediğim anda karşıdaki kadının tavrı tamamen değişti. Kurumsal temsilci rolünü bırakıp hakaretler yağdırdı ve telefonu yüzüme kapattı."