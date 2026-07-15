Vakalar artıyor! Telefon dolandırıcılığına dikkat!
Kendilerini GSM operatörü temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcıların, şüphe uyandıran sorularla karşılaşınca hakaret ederek görüşmeyi sonlandırdığı belirtildi. Uzmanlar ve mağdurlar, bu tür aramalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Son dönemlerde artış gösteren telefon dolandırıcılığı yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Kendilerini GSM operatörü temsilcisi olarak tanıtan şüpheliler, "numara taşıma" ve "uygun tarife" vaadiyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye çalışıyor. Ankara'da yaşayan bir vatandaş, sorgulayıcı sorular yöneltince dolandırıcıların kurumsal maskesinin nasıl düştüğünü ve hakarete maruz kaldığını İLKHA'ya anlattı.