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Vakalar artıyor! Telefon dolandırıcılığına dikkat!

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Vakalar artıyor! Telefon dolandırıcılığına dikkat!

Kendilerini GSM operatörü temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcıların, şüphe uyandıran sorularla karşılaşınca hakaret ederek görüşmeyi sonlandırdığı belirtildi. Uzmanlar ve mağdurlar, bu tür aramalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Son dönemlerde artış gösteren telefon dolandırıcılığı yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Kendilerini GSM operatörü temsilcisi olarak tanıtan şüpheliler, "numara taşıma" ve "uygun tarife" vaadiyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeye çalışıyor. Ankara'da yaşayan bir vatandaş, sorgulayıcı sorular yöneltince dolandırıcıların kurumsal maskesinin nasıl düştüğünü ve hakarete maruz kaldığını İLKHA'ya anlattı.

#1
Foto - Vakalar artıyor! Telefon dolandırıcılığına dikkat!

​"Sorgulamaya başlayınca gerçek yüzleri ortaya çıktı" ​Olay, 0850 430 6839 numaralı hat üzerinden gerçekleştirilen bir aramayla başladı. Telefonun ucundaki kadın şüpheli, vatandaşa Turkcell operatöründen Türk Telekom’a geçiş yapması için cazip teklifler sundu. Ancak durumdan şüphelenen vatandaşın yönelttiği mantıklı sorular, dolandırıcıların oyununu bozdu.

#2
Foto - Vakalar artıyor! Telefon dolandırıcılığına dikkat!

​Yaşadığı mağduriyeti aktaran vatandaş, şu ifadeleri kullandı: ​"Bana numara taşıma teklifinde bulundular. Ben de hali hazırda Turkcell kullanıcısı olduğumu belirterek, 'Ben zaten Turkcell'liyim, madem öyle neden bana Turkcell adına bir teklifle gelmediniz?' diye sordum. Durumu sorgulayıp, 'Siz beni dolandırmaya mı çalışıyorsunuz?' dediğim anda karşıdaki kadının tavrı tamamen değişti. Kurumsal temsilci rolünü bırakıp hakaretler yağdırdı ve telefonu yüzüme kapattı."

#3
Foto - Vakalar artıyor! Telefon dolandırıcılığına dikkat!

​"Suç duyurusunda bulunacağım" ​Sorgulama karşısında agresifleşen ve hakaret eden şüpheliler hakkında yasal işlem başlatacağını belirten vatandaş, "Hiçbir resmi ve kurumsal operatör temsilcisi, müşterisine hakaret edip telefonu yüzüne kapatmaz. Bu numara hakkında 'Dolandırıcılığa teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım." diyerek hukuki süreci başlatacağını ifade etti.

#4
Foto - Vakalar artıyor! Telefon dolandırıcılığına dikkat!

​Uzmanlardan "0850'li hat" uyarısı ​Siber güvenlik uzmanları, özellikle son dönemde artan 0850'li hat aramalarına karşı vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, resmi kurumların veya operatörlerin kişisel bilgi, şifre ya da onay kodu talep etmeyeceğini belirterek, şüpheli durumlarda aramaların sonlandırılması ve doğrudan operatörlerin resmi müşteri hizmetleriyle irtibata geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

#5
Foto - Vakalar artıyor! Telefon dolandırıcılığına dikkat!

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