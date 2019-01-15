Şimdi ayıklanma dönemi

Gayrimenkul piyasasına farklı sektörlerden girenlerin nefeslerinin tıkandığını söyleyen, Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram, maliyet artışlarına dikkat çekerek, “Bugün 100 tane daireyi satan müteahhit kazandığı para ile karşılığında ancak 60 tane daire yapabiliyor. Öyle bir döneme girildi ki, ‘kentsel dönüşümde ayıklanma dönemi’ diyeceğimiz bir takvim başladı. Ayıklanma süreci 2019’da hız kazanacak” dedi.

Belediye seçim sonuçlarının kentsel dönüşüm süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Bayram, “Mesela İstanbul’un durumu ne olacak? Hangi başkan adayı seçilecek, adaylar nasıl bir vizyona sahip? Bunları hepimiz iyi bilmeliyiz. Sonuçta İstanbul’da kentsel dönüşüm yapılması kaçınılmaz bir gerçek. Bu yükün altından hangi başkanın kalkabileceğini aklıselim olan herkes iyi biliyordur” dedi. Üsküdar’daki ofisinde Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın sorularını cevaplandıran Ergin Bayram, sektörle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

-Sizin için sektördeki dört öncelik neler olmalı?

Birinci öncelik: Bir kere kesinlikle müteahhitler için belli bir kriterin getirilmesi lazım. Kimse bir günde müteahhit olmamalı. Bu konuda sektör temsilcileri mutabık. Kanun taslağı da hazır. Ayrıca İşini yanlış yapanlara karşı ağır müeyyidelerin getirilmesi gerekiyor.

İkinci öncelik: Yurtdışına satış konusunda 250 bin dolar kriterinin uygulanması harika bir gelişme. Bu bizim gibi yabancı sermaye ile buraya gelmiş bir şirket için de fırsattır. Ancak prosedürün hızlanması gerekiyor. Bütün adımlarda bunu görmeliyiz. Sürenin uzaması hem alıcılar hem de satıcılar için sıkıntıya yol açmamalı. Eğer doküman hazır ise bence bir ayda sonuçlanmalı.

Üçüncü öncelik: Belediyelerin son düzenlemelere göre yetki alanları farklılaştı. Kentsel dönüşümle ilgili süreçlerde iki komşu belediyenin uygulamaları farklı olabiliyor. Müteahhitler ise bu noktada standart tutturamıyor. Biz, Üsküdar’da geliştirdiğimiz Kasr-ı Alâ projesinde belediyenin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de muhatabız. Buna da bir standart getirilmesi lazım.

Dördüncü öncelik: İmar kanunları Türkiye ‘de yoruma çok açık. Bence yoruma açık olmamalı.

-En çok karşılaştığınız problem ne oldu?

Bürokrasi, bürokrasi ve yine bürokrasi. Özellikle de belediyelerde fazlaca mevcut olan bürokrasi yatırımcıları yıldırabiliyor.

-Üsküdar’da yatırım yapılabilirlik seviyesi son açıklanan müjdeli haberlerle arttı. Sizin açınızdan bu süreç nasıl ilerliyor?

Biz doğru bir karar aldığımızı düşünerek, 2 - 3 yıldır Üsküdar’a odaklandık. Çengelköy’ü seçtik. Vatandaşların talebini karşılayabilecek bir konseptte ilerliyoruz. Üsküdarlılar kentsel dönüşümle yeni yeni tanışıyor. Bu bilinçlenmenin müteahhit aracılığıyla yapılması bence çok doğru değil. Değil, çünkü herkes iyi niyetli olmayabilir.

-Bu semtte dönüşüm zor mu?

Üsküdar’da parseller çok karışık. İhlaller çok fazla. Kadıköy gibi değil. 50-60 yıllık sorunlar şu anda gün yüzüne çıkıyor. Özellikle de geçmişte yapılan yanlış hesaplamalar yüzünden çıkıyor anlaşmazlıklar.

-Belediye ne yapmalı?

Bizler, gerçekler üzerinden anlaşma yapıp imar almak zorundayız. Mülkiyet hakkından dolayı da belediye ve tapu şimdi herkesten onay istiyor. Sorunları birlikte çözmeye çalışıyoruz.

-Tercihiniz sürekli Üsküdar mı olacak?

Şu anda evet Üsküdar diyebilirim. Bizim iki tane devam eden, bir de başlayacağımız proje var. Toplamda da 520 konut yapıyoruz. Kasr-ı Ala’dan sonra sırada Kasr-ı Derya ve Kasr-ı Ahsen olacak. Bunları tümüyle 2022 de bitirmiş oluruz. 700 milyon liranın üzerinde bir yatırımdan söz ediyoruz. Biz Üsküdar da olduğumuz için şanslıyız bunu her zaman söylüyoruz.

-Anlaşılan Çengelköy göz bebeğiniz olacak...

Evet öyle. Üsküdar’da yeni ev bulmak büyük problem. Eski yapı oranı yüzde 90’nı buluyor. Çengelköy’de ise yüzde 95’i geçiyor. Bölgeyi yenilemek için gelen tek şirketiz. Neden diyeceksiniz. Çünkü burada 30-40 senedir inşaat yapımı yasaktı. Binaların çoğu ruhsatsız yapılmış... Çengelköy sadece konum olarak değil yeşilliğiyle marka. Burası gerçekten yeşil bir yer. Ve insanlar Çengelköy’de yaşamak istiyor ama nezih, yeni ve depreme dayanıklı güvenli ev bulamıyorlar yaşamak için. Bizim için burası gerçekten gözbebeğimiz.

-Şimdi ev alma zamanı mı?

Tabii ki, şu anda ev almak için en ideal zamandır. Maliyetler yüzde 25-30 artmış olsa da fiyatlar aynı oranda artmadı. Biz de aynı şekilde kâr marjımızı düşürdük. Metrekaresi 14-15 bin lira olacakken 12 bin 500 lira seviyesinde tutuyoruz. Ek imkânlar da sunuyoruz. Bittiğinde 16 bin lirayı bulacaktır.

-Projenizin ilerleme süreciniz nedir?

Kasr-ı Ala’da hafriyat bitti, zor olanı geçtik, şu anda temeldeyiz. Bir yıl içinde ilk teslimleri de yapacağız.

Türkiye ekonomisine güveniyoruz

Afganistan’dan gelip Türkiye’de yatırım yapan bir şirket olarak, Türkiye ekonomisinin dinamiklerine güvendiklerini kaydeden Ergin Bayram, “Burada geçici çalkantıların üstesinden gelebilen bir irade mevcut. Kriz olsa ihracatta bundan fevkalade etkilenirdi. Ama öyle olmuyor. Türkiye genç bir ülke. Bu ülkenin yaşadığı krizleri başka ülke yaşasaydı çoktan batmıştı. Biz geçici düşünmüyoruz. İkinci adımda sanayi alanında da yatırım yapmak istiyoruz. Bu konuda Sanayi Bakanlığı ile irtibat kurmak istiyoruz” dedi.