Şimdi ‘akıllı ol’un bakalım! İmamoğlu yandaş sanatçıları böyle gazlamıştı

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2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık çalışmalarını gizliden başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda Karadeniz turuna çıktı.

İmamoğlu'nun turunda Nagehan Alçı ile fotoğraf vermesi adeta CHP'de bombanın pimini çekti. Daha önce İmamoğlu'na destek veren CHP yandaşları; Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

İmamoğlu'na tehdit gibi sözler: Akıllı olun

Kendisine tepki gösteren CHP yandaşı sözde sanatçılara tehdit gibi ifadeler kullanan İmamoğlu, parmağını sallayarak "Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kendisine destek veren yandaş sanatçıları gazladığı görüntüler yeniden gündem oldu.

İmamoğlu'nun o görüntülerde "Buradan sesleniyorum; sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak" dediği görülüyor.

"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu"

Ekrem İmamoğlu'nun kendisini desteklerken başının üstünde tuttuğu yandaşları, en ufak eleştiride "Akıllı olun" gibi ifadelerle ayaklar altına alması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" deyimini akıllara getirdi.





