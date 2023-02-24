Şimdi ABD düşünsün! 2 ülke daha doları terk ediyor

Irak Merkez Bankası, ülkenin Çin’le yaptığı ticarette RMB üzerinden ödemelere izin verileceğini açıkladı. Irak Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkenin döviz rezerv sistemini iyileştirmeyi hedefleyen yeni önlemler belirlendi. Bu yeni önlemler uyarınca, Irak’ın Çin’le olan ticari işlemlerinde RMB üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

Irak hükümetinin ekonomi danışmanı Muhdir Salih basına verdiği demeçte, Irak’ın Çin’den yaptığı ithalatta RMB üzerinden ödemelere ilk kez izin verileceğini, daha önce ödemelerin dolarla yapıldığını söyledi.

Irak Ulusal Yüksek Denetim Komitesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu yeni önlemlerin RMB’nin uluslararası piyasadaki konumunun giderek daha önemli hale geldiğini gösterdiği ve bu önlemler sayesinde Irak ile Çin arasındaki ticaretin daha kolaylaştırılacağı bildirildi. Çin, Irak’ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.