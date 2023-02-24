  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Binlerce Filistinli, Yahudi devletinin Nablus katliamına karşı sokaklara indi

Son dakika: NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldık

Bakanlar Malatya'da açıklamalarda bulundu! Kalıcı konutlarda ilk kazma vuruldu

Rusya ile ilgili müthiş iddia! Gündemi alt üst edecek açıklama...

Ekşi Sözlüğün kuyruğuna basıldı Ses ABD'den geldi

Türk SİHA'larına karşı İran İHA'ları başarısız olmuştu! Ne yapacağını şaşıran Rusya bu kez o ülkeden alıyor

Lütfü Savaş canlı yayında Türkiye'yi kandırdı

Asılsız haberlerin merkezindeki yapı: 23 Derece'nin karanlık ilişki ağı!

Tuğçe Kazaz'ın AHBAP sözleri olay: Para toplayıp bunu yapıyorlar

UEFA listeyi güncelledi! İşte Türkiye’nin sırası
Dünya Şimdi ABD düşünsün! 2 ülke daha doları terk ediyor
Dünya

Şimdi ABD düşünsün! 2 ülke daha doları terk ediyor

Dünya hegemonyasının en büyük dayanağı olan dolar ile ticarete büyük önem veren ABD’ye bu konuda en büyük darbe, iki kez işgal ettiği ve halen boyunduruğu altında tuttuğu Irak’tan ve Çin’den geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 15:35:00 -
Şimdi ABD düşünsün! 2 ülke daha doları terk ediyor

Irak Merkez Bankası, ülkenin Çin’le yaptığı ticarette RMB üzerinden ödemelere izin verileceğini açıkladı. Irak Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkenin döviz rezerv sistemini iyileştirmeyi hedefleyen yeni önlemler belirlendi. Bu yeni önlemler uyarınca, Irak’ın Çin’le olan ticari işlemlerinde RMB üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

Irak hükümetinin ekonomi danışmanı Muhdir Salih basına verdiği demeçte, Irak’ın Çin’den yaptığı ithalatta RMB üzerinden ödemelere ilk kez izin verileceğini, daha önce ödemelerin dolarla yapıldığını söyledi.

Irak Ulusal Yüksek Denetim Komitesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu yeni önlemlerin RMB’nin uluslararası piyasadaki konumunun giderek daha önemli hale geldiğini gösterdiği ve bu önlemler sayesinde Irak ile Çin arasındaki ticaretin daha kolaylaştırılacağı bildirildi. Çin, Irak’ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

volkan akçay

sen bırak ırağı abd'yi sen ne zaman kurtulucan doların boyunduruğundan????? 5'li çeteye halkı yıllarca döviz üzerinden borçlandırdınız ama merak etmeyin bununda hesabını sorucaz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23