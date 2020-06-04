  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 8 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:02:54 -
Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 8 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı.


Silvan’da iki kardeş, yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayetleri ile Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlere yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.


Silvan’a bağlı Dilimalan mezrasında ikamet eden 6 kişilik bir aileye yapılan korona virüs testinin sonucu da pozitif çıktı.


Korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı