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Silopi’de hukuk galip geldi

Dicle Elektrik tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatandaşlara kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için başlatılan ancak belediye yetkililerince durdurulan 7 milyon liralık yatırım Cumhuriyet Savcılığı’nın verdiği kararın ardından yeniden başlatıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:42
Silopi’de hukuk galip geldi

Dicle Elektrik tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatandaşlara kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için başlatılan ancak belediye yetkililerince durdurulan 7 milyon liralık yatırım Cumhuriyet Savcılığı’nın verdiği kararın ardından yeniden başlatıldı. Çalışmaları belediye yetkilileri ve onların yönlendirdiği bazı gruplar durdurmak istedi. Atılan taşlar yüzünden bir polis memuru başından yaralandı.


Silopi ilçesinde elektrik şebekesinin yer altına alınmasının ardından kaçak kullanımı engellemek için geliştirilen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kurulmaya başlandı. Toplam 7 milyon liralık yatırım kapsamında Dicle Elektrik ekipleri Dicle Mahallesi’nde çalışma yaparken, dün belediye yetkilileri buraya gelerek kayyım döneminde söz konusu yatırım projesinin hayata geçirilmesi için imzalanan protokolü tanımadıklarını belirterek, çalışmaları durdurdu. Ardından belediyeye ait iş makineleri, panoların kurulacağı yerleri kapattı.



Çalışanlara saldırı


Bunun üzerine Dicle Elektrik avukatları Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak, önceki belediye başkanı tarafından imzalanan yatırım protokolünü tanımayan ve halkın kesintisiz enerji almasını engelleyen belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Dicle Elektrik’in suç duyurusunu yerinde buldu ve emniyet birimlerine çalışma için güvenlik önlemi alınması talimatı verdi.



Bir polis yaralandı


Dicle Elektrik ekipleri, polisin aldığı güvenlik tedbirlerinin ardından Dicle Mahallesi’nde pano kurma çalışmalarına başladı. Ancak bir süre sonra bazı kesimlerin de yönlendirmeleri ile yatırım bölgesinde toplanan bazı gruplar, çalışanların üzerine yürüdü, görevlileri taşladı. Atılan taşların isabet ettiği bir polis memuru başından yaralandı. Bunun üzerine toplumsal müdahale araçları, kalabalığı tazyikli su ile dağıttı. Polisin oluşturduğu güvenlik çemberinin ardından Dicle Elektrik ekipleri çalışmalarını sürdürmeye başladı. İlçede 4’ü 2 gün önce olmak üzere bu güne kadar 97 tane kaçağı önleyen pano saldırılar sonucunda tahrip edilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:42
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