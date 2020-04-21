Silopi'de Gençlik Merkezinde günlük 5 bin maske üretiliyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezinde günde 5 bin maske üretimi yapılıyor.

Silopi Kaymakamlığı bünyesinde maske üretilen Gençlik Merkezini ziyaret eden Kaymakam Sezer Işıktaş, çalışanları tebrik etti.

Gönüllü 20 kurs eğitmeninin yanı sıra zaman zaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen'in de maske kesimine yardımcı olduğu merkezde AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Gençlik Merkezi Müdüresi Ayten Şimdi de dikiş makinesine oturarak maske üretimine destek sunuyor.

Merkezde hummalı çalışma ile günde 5 bin maske üretilirken, maskeler sağlık çalışanları, esnaf, vatandaş ve şoförlere dağıtılacak.

Gönüllü olarak maske üretimine destek verdiğini dile getiren AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, "Burada bulunan herkes gönüllü olarak geliyor. Belki çocuklarını bırakıp geldiler. Bizim de içimiz rahat etmedi. Destek olmaya geldik." dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar da üretimi yapılan maskelerin ilçe genelinde dağıtılacağını, bu çalışmala katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



