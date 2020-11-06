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Aktüel Silopi'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
Aktüel

Silopi'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:40:17 -
Silopi'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu, makine operatörü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey ve Doğu Suriye Bölgesi sınır hattında örülen duvar inşaatında çalışan 21 yaşındaki Mazlum Baran'ın kullandığı iş makinesi, beton blokları kaldırdığı sırada yan yattı.

Sürücü Batan, araç ile beton bloklar arasına sıkıştı.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Ekipler, Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

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